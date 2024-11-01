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«Это показывает, насколько он хороший капитан». Деанджело — о понижении зарплаты Никишина

«Это показывает, насколько он хороший капитан». Деанджело — о понижении зарплаты Никишина
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Защитник СКА Тони Деанджело высказал своё мнение об Александре Никишине как о капитане команды.

— Знаете, что Александр Никишин пошёл на сокращение зарплаты, чтобы вы влезли под потолок?
— Да. Это показывает, что мы все хотим побеждать. Я очень ценю это. Это показывает, насколько он хороший капитан и лидер. Не просто так он один из лучших игроков КХЛ.

— Вас удивил такой поступок?
— Нет. Иногда игроки идут на жертвы, чтобы помочь своей команде побеждать, — сказал Деанджело в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полное интервью с Тони Деанджело можно посмотреть на «Чемпионате» 2 ноября с 9:00 мск

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