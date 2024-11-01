Деанджело: Ротенберг — отличный тренер. Ему не наплевать на команду

Защитник СКА Тони Деанджело высказал своё мнение о Романе Ротенберге как о главном тренере команды.

— Как можете описать свои взаимоотношения с Романом Ротенбергом?

— У нас хорошие отношения. Он отличный тренер, хорошо относится к игрокам. Ему не наплевать на команду, он постоянно нацелен побеждать, — сказал Деанджело в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, в текущем сезоне Деанджело дебютировал в КХЛ в составе СКА. В 14 проведённых матчах он смог набрать 19 очков. Тони забросил три шайбы и сделал 16 голевых передач.

Полное интервью с Тони Деанджело читайте на «Чемпионате» 2 ноября с 9:00 мск