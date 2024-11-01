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Ак Барс — Локомотив. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
19:30 Мск
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Ак Барс — Локомотив, результата матча 1 ноября 2024, счет 2:3, КХЛ 2024-2025

«Локомотив» обыграл «Ак Барс» по буллитам и продлил серию побед до семи матчей
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались ярославский «Локомотив» и казанский «Ак Барс». Команды играли на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани. «Локомотив» одержал победу со счётом 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0) по буллитам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2024, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Б
Локомотив
Ярославль
0:1 Гернат (Елесин, Никулин) – 12:40 (5x5)     1:1 Барабанов (Семёнов, Яшкин) – 15:59 (5x5)     1:2 Каюмов (Берёзкин, Сергеев) – 40:35 (5x5)     2:2 Барабанов (Лямкин, Галимов) – 52:08 (5x4)     2:3 Каюмов – 65:00    

В составе «Ак Барса» дубль оформил Александр Барабанов. За «Локомотив» забили Мартин Гернат и Артур Каюмов. Победный буллит на счету Артура Каюмова.

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 40 очков за 23 матча. «Ак Барс» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 25 очков после 19 игр.

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