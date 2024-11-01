«Локомотив» обыграл «Ак Барс» по буллитам и продлил серию побед до семи матчей

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались ярославский «Локомотив» и казанский «Ак Барс». Команды играли на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани. «Локомотив» одержал победу со счётом 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0) по буллитам.

В составе «Ак Барса» дубль оформил Александр Барабанов. За «Локомотив» забили Мартин Гернат и Артур Каюмов. Победный буллит на счету Артура Каюмова.

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 40 очков за 23 матча. «Ак Барс» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 25 очков после 19 игр.