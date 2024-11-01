«Северсталь» разгромила «Куньлунь», забив семь голов в матче КХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались череповецкая «Северсталь» и пекинский «Куньлунь». Команды играли в «Ледовом дворце» в Череповце. «Северсталь» одержала победу со счётом 7:2 (2:0, 3:0, 1:2).
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2024, пятница. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
7 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Ильин (Аймурзин) – 00:07 (5x5) 2:0 Пилипенко (Буренов) – 08:22 (5x5) 3:0 Пилипенко (Буренов) – 24:50 (5x3) 4:0 Абросимов (Пилипенко) – 26:41 (5x5) 5:0 Думбадзе – 34:56 (4x5) 5:1 Маккошен (Элинюк, Мойл) – 42:56 (5x5) 6:1 Степанов (Думбадзе, Дыбленко) – 52:31 (5x5) 6:2 О'Реган (Якупов, Локхарт) – 57:01 (5x4) 7:2 Аймурзин (Ильин, Калдис) – 57:07 (5x5)
В составе «Куньлуня» заброшенными шайбами отметились Иэн Маккошен и Дэнни О'Реган. За «Северсталь» забили Михаил Ильин, Кирилл Пилипенко, оформивший дубль, Руслан Абросимов, Давид Думбадзе, Егор Степанов и Данил Аймурзин.
«Куньлунь» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 16 очков за 22 матча. «Северсталь» располагается на третьей строчке, заработав 28 очков после 21 игры.
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