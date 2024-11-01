«Северсталь» разгромила «Куньлунь», забив семь голов в матче КХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались череповецкая «Северсталь» и пекинский «Куньлунь». Команды играли в «Ледовом дворце» в Череповце. «Северсталь» одержала победу со счётом 7:2 (2:0, 3:0, 1:2).

В составе «Куньлуня» заброшенными шайбами отметились Иэн Маккошен и Дэнни О'Реган. За «Северсталь» забили Михаил Ильин, Кирилл Пилипенко, оформивший дубль, Руслан Абросимов, Давид Думбадзе, Егор Степанов и Данил Аймурзин.

«Куньлунь» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 16 очков за 22 матча. «Северсталь» располагается на третьей строчке, заработав 28 очков после 21 игры.