Берёзкин из «Локомотива» стал третьим игроком со 100 очками в КХЛ, родившимся в XXI веке

Нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин стал третьим игроком в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), родившимся в XXI веке и набравшим 100 очков. Сегодня, 1 ноября, ярославская команда обыграла «Ак Барс» в серии буллитов 3:2.

В этом матче Берёзкин отметился одной голевой передачей. В текущем сезоне он набрал 19 очков в 21 игре. Максим забросил шесть голов и сделал 13 голевых передач.

Он дебютировал в КХЛ в сезоне-2019/2020 в составе ярославского «Локомотива». В минувшем сезоне хоккеист набрал 30 очков в 62 матчах, пока что это рекорд за всю его карьеру в КХЛ.

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 40 очков за 23 матча.