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Берёзкин из «Локомотива» стал третьим игроком со 100 очками в КХЛ, родившимся в XXI веке

Берёзкин из «Локомотива» стал третьим игроком со 100 очками в КХЛ, родившимся в XXI веке
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Нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин стал третьим игроком в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), родившимся в XXI веке и набравшим 100 очков. Сегодня, 1 ноября, ярославская команда обыграла «Ак Барс» в серии буллитов 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2024, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Б
Локомотив
Ярославль
0:1 Гернат (Елесин, Никулин) – 12:40 (5x5)     1:1 Барабанов (Семёнов, Яшкин) – 15:59 (5x5)     1:2 Каюмов (Берёзкин, Сергеев) – 40:35 (5x5)     2:2 Барабанов (Лямкин, Галимов) – 52:08 (5x4)     2:3 Каюмов – 65:00    

В этом матче Берёзкин отметился одной голевой передачей. В текущем сезоне он набрал 19 очков в 21 игре. Максим забросил шесть голов и сделал 13 голевых передач.

Он дебютировал в КХЛ в сезоне-2019/2020 в составе ярославского «Локомотива». В минувшем сезоне хоккеист набрал 30 очков в 62 матчах, пока что это рекорд за всю его карьеру в КХЛ.

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 40 очков за 23 матча.

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