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Главный тренер «Металлурга» Разин объяснил причину поражения от «Сибири»

Главный тренер «Металлурга» Разин объяснил причину поражения от «Сибири»
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин объяснил, что во встрече с «Сибирью» магнитогорцы перестали контролировать игру из-за самоуверенности, из-за чего уступили (3:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2024, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 4
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Минулин (Козлов, Башкиров) – 05:51 (5x5)     2:0 Петунин (Вовченко, Орехов) – 19:33 (5x4)     2:1 Широков (Бутузов, Андреофф) – 22:32 (5x4)     3:1 Михайлис (Юров, Пресс) – 41:16 (5x5)     3:2 Широков (Андреофф, Бек) – 48:54 (5x4)     3:3 Кара (Пьянов, Мёрфи) – 50:13 (5x5)     3:4 Кара (Гордеев) – 57:14 (5x5)    

— Игра, которая давались, контролировалась, по щелчку пальцев — все поменялось. Как это говорится… Разберём ошибки, надо исправлять ситуацию. Отдали игру сопернику сами, такое бывает.

— Когда такие вещи происходят, начинаешь думать о какой-то внутренней неуверенности. Отскок или ещё что-то, может поломаться игра из-за мелочи. Как это исправлять в головах, чтобы уверенность возвращать себе?
— Я бы не сказал… Я считаю, что второй и третий гол пропускали от самоуверенности, особенно — третий. От синей линии соперника привезли сами себе гол. Это не неуверенность, это самоуверенность, — приводит слова Разина пресс-служба «Металлурга».

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