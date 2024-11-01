Главный тренер «Металлурга» Разин объяснил причину поражения от «Сибири»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин объяснил, что во встрече с «Сибирью» магнитогорцы перестали контролировать игру из-за самоуверенности, из-за чего уступили (3:4).

— Игра, которая давались, контролировалась, по щелчку пальцев — все поменялось. Как это говорится… Разберём ошибки, надо исправлять ситуацию. Отдали игру сопернику сами, такое бывает.

— Когда такие вещи происходят, начинаешь думать о какой-то внутренней неуверенности. Отскок или ещё что-то, может поломаться игра из-за мелочи. Как это исправлять в головах, чтобы уверенность возвращать себе?

— Я бы не сказал… Я считаю, что второй и третий гол пропускали от самоуверенности, особенно — третий. От синей линии соперника привезли сами себе гол. Это не неуверенность, это самоуверенность, — приводит слова Разина пресс-служба «Металлурга».