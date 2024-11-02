Разин предположил, когда Скотт Уилсон вновь будет участвовать в матчах «Металлурга»
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал, когда Скотт Уилсон сможет выйти на лёд. 1 ноября магнитогорская команда уступила «Сибири» со счётом 3:4.
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2024, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 4
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Минулин (Козлов, Башкиров) – 05:51 (5x5) 2:0 Петунин (Вовченко, Орехов) – 19:33 (5x4) 2:1 Широков (Бутузов, Андреофф) – 22:32 (5x4) 3:1 Михайлис (Юров, Пресс) – 41:16 (5x5) 3:2 Широков (Андреофф, Бек) – 48:54 (5x4) 3:3 Кара (Пьянов, Мёрфи) – 50:13 (5x5) 3:4 Кара (Гордеев) – 57:14 (5x5)
— Каков прогноз по возвращению Уилсона?
— Я думаю, что следующую игру будет играть, там немного нестандартная ситуация.
— Это не травма?
— Это старая травма, — приводит слова Разина пресс-служба «Металлурга».
Напомним, Уилсон выходил на лёд последний раз в матче 27 октября, после этого стало известно, что у него возникли проблемы со здоровьем.
Хоккеист набрал шесть очков в 17 матчах «Металлурга». Он сделал три голевые передачи и забросил три шайбы.
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