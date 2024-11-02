Разин предположил, когда Скотт Уилсон вновь будет участвовать в матчах «Металлурга»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал, когда Скотт Уилсон сможет выйти на лёд. 1 ноября магнитогорская команда уступила «Сибири» со счётом 3:4.

— Каков прогноз по возвращению Уилсона?

— Я думаю, что следующую игру будет играть, там немного нестандартная ситуация.

— Это не травма?

— Это старая травма, — приводит слова Разина пресс-служба «Металлурга».

Напомним, Уилсон выходил на лёд последний раз в матче 27 октября, после этого стало известно, что у него возникли проблемы со здоровьем.

Хоккеист набрал шесть очков в 17 матчах «Металлурга». Он сделал три голевые передачи и забросил три шайбы.