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«Колорадо» вызвал из АХЛ российского нападающего, он может дебютировать в НХЛ

«Колорадо» вызвал из АХЛ российского нападающего, он может дебютировать в НХЛ
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Российского хоккеиста Никиту Прищепова отозвали из «Колорадо Иглз» — фарм-клуба «Колорадо Эвеланш» в АХЛ. Об этом сообщил клуб НХЛ на своей странице в соцсети Х.

Напомним, «Колорадо» заключил контракт новичка с нападающим Прищеповым в октябре 2024 года. Соглашение с 20-летним россиянином рассчитано на 3 года. Финансовые условия сделки неизвестны.

Сезон россиянин начал в АХЛ, а сейчас, вероятно, получит возможность продолжить его в НХЛ. За «Колорадо Иглз» он провёл шесть матчей в которых заработал четыре очка, сделав три голевые передачи, забросив одну шайбу.

Помимо Прищепова «Колорадо» отозвал из АХЛ Ти Джея Тайнэна.

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