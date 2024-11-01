«Колорадо» вызвал из АХЛ российского нападающего, он может дебютировать в НХЛ

Российского хоккеиста Никиту Прищепова отозвали из «Колорадо Иглз» — фарм-клуба «Колорадо Эвеланш» в АХЛ. Об этом сообщил клуб НХЛ на своей странице в соцсети Х.

Напомним, «Колорадо» заключил контракт новичка с нападающим Прищеповым в октябре 2024 года. Соглашение с 20-летним россиянином рассчитано на 3 года. Финансовые условия сделки неизвестны.

Сезон россиянин начал в АХЛ, а сейчас, вероятно, получит возможность продолжить его в НХЛ. За «Колорадо Иглз» он провёл шесть матчей в которых заработал четыре очка, сделав три голевые передачи, забросив одну шайбу.

Помимо Прищепова «Колорадо» отозвал из АХЛ Ти Джея Тайнэна.