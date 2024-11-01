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Даллас — Флорида, результат матча 2 ноября 2024, счёт 4:6, НХЛ 2024-2025

«Флорида» обыграла «Даллас» в матче НХЛ, прошедшем в Финляндии. У Баркова — 1+3
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречались «Флорида» и «Даллас». Команды играли на стадионе «Нокиа-Арена» в Тампере. «Флорида» одержала победу со счётом 6:4 (3:1, 1:1, 2:2).

НХЛ — регулярный чемпионат
01 ноября 2024, пятница. 21:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Родригес (Экблад, Барков) – 00:28     0:2 Барков (Райнхарт, Родригес) – 07:11     1:2 Сегин (Любушкин, Дюшейн) – 10:45     1:3 Лунделль (Экблад, Беннетт) – 15:52 (pp)     2:3 Линделль (Робертсон, Дюшейн) – 21:32     2:4 Райнхарт (Барков, Экблад) – 26:07 (sh)     2:5 Самоскевич (Грир, Миккола) – 42:31     2:6 Райнхарт (Барков, Форслинг) – 50:08     3:6 Бурк (Стил, Любушкин) – 55:38     4:6 Бенн (Стэнковен, Линделль) – 59:26    

В составе «Флориды» заброшенными шайбами отметились Эван Родригес, Александр Барков, Антон Лунделль, Сэм Райнхарт, оформивший дубль, и Мэки Самоскевич. За «Даллас» забили Тайлер Сегин, Эса Линделль, Маврик Бурк и Джейми Бенн.

Отметим, что Илья Любушкин, играющий за «Даллас», в этом матче сделал голевую передачу, ставшую первым набранным очком в этом сезоне. Александр Барков оформил хет-трик из ассистов и забросил одну шайбу.

«Флорида» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 17 очков за 12 матчей. «Даллас» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 14 очков после девяти игр.

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