Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Флорида» обыграла «Даллас» в матче НХЛ, прошедшем в Финляндии. У Баркова — 1+3

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречались «Флорида» и «Даллас». Команды играли на стадионе «Нокиа-Арена» в Тампере. «Флорида» одержала победу со счётом 6:4 (3:1, 1:1, 2:2).

В составе «Флориды» заброшенными шайбами отметились Эван Родригес, Александр Барков, Антон Лунделль, Сэм Райнхарт, оформивший дубль, и Мэки Самоскевич. За «Даллас» забили Тайлер Сегин, Эса Линделль, Маврик Бурк и Джейми Бенн.

Отметим, что Илья Любушкин, играющий за «Даллас», в этом матче сделал голевую передачу, ставшую первым набранным очком в этом сезоне. Александр Барков оформил хет-трик из ассистов и забросил одну шайбу.

«Флорида» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 17 очков за 12 матчей. «Даллас» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 14 очков после девяти игр.