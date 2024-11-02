Главный тренер «Сибири» Епанчинцев оценил победный матч с «Металлургом»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев высказался о победе над «Металлургом» со счётом 4:3.
«Наверное, с нашей стороны не такой зрелищный хоккей. Знали, что сильная сторона соперника — нападение, быстрая команда, хорошо владеет шайбой. Терпели всю игру, даже проигрывали. Наверное, те эмоции после серии неудачных игр, сегодня хоккейный бог повернулся к нам лицом. Терпели 60 минут, кроме тех моментов, когда соперник забил голы в большинстве, третий гол быстрый. Ребята нашли в себе силы, настрой перед игрой был запредельный, хотели победить и вернуться с этой поездки на положительной ноте — это дорогого стоит. Я благодарен ребятам, вратарь хорошо сыграл — помогал. Ребята много бросков блокировали, думаю, что эта победа даст положительный импульс», — приводит слова Епанчинцева пресс-служба «Металлурга».
«Металлург» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 21 очко за 23 матча. «Сибирь» располагается на пятой строчке, заработав 21 очко после 21 игры.
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