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Главный тренер «Сибири» Епанчинцев оценил победный матч с «Металлургом»

Главный тренер «Сибири» Епанчинцев оценил победный матч с «Металлургом»
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев высказался о победе над «Металлургом» со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2024, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 4
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Минулин (Козлов, Башкиров) – 05:51 (5x5)     2:0 Петунин (Вовченко, Орехов) – 19:33 (5x4)     2:1 Широков (Бутузов, Андреофф) – 22:32 (5x4)     3:1 Михайлис (Юров, Пресс) – 41:16 (5x5)     3:2 Широков (Андреофф, Бек) – 48:54 (5x4)     3:3 Кара (Пьянов, Мёрфи) – 50:13 (5x5)     3:4 Кара (Гордеев) – 57:14 (5x5)    

«Наверное, с нашей стороны не такой зрелищный хоккей. Знали, что сильная сторона соперника — нападение, быстрая команда, хорошо владеет шайбой. Терпели всю игру, даже проигрывали. Наверное, те эмоции после серии неудачных игр, сегодня хоккейный бог повернулся к нам лицом. Терпели 60 минут, кроме тех моментов, когда соперник забил голы в большинстве, третий гол быстрый. Ребята нашли в себе силы, настрой перед игрой был запредельный, хотели победить и вернуться с этой поездки на положительной ноте — это дорогого стоит. Я благодарен ребятам, вратарь хорошо сыграл — помогал. Ребята много бросков блокировали, думаю, что эта победа даст положительный импульс», — приводит слова Епанчинцева пресс-служба «Металлурга».

«Металлург» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 21 очко за 23 матча. «Сибирь» располагается на пятой строчке, заработав 21 очко после 21 игры.

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