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Нападающий «Ак Барса» Барабанов отметил положительные стороны матча с «Локомотивом»

Нападающий «Ак Барса» Барабанов отметил положительные стороны матча с «Локомотивом»
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Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов, автор дубля в матче с «Локомотивом», рассказал, чем понравилась встреча, несмотря на проигрыш (2:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2024, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Б
Локомотив
Ярославль
0:1 Гернат (Елесин, Никулин) – 12:40 (5x5)     1:1 Барабанов (Семёнов, Яшкин) – 15:59 (5x5)     1:2 Каюмов (Берёзкин, Сергеев) – 40:35 (5x5)     2:2 Барабанов (Лямкин, Галимов) – 52:08 (5x4)     2:3 Каюмов – 65:00    

— Интересный и тяжёлый соперник, игра чем-то напомнила матчи плей-офф. Игра была кость в кость, думаю, она понравилась болельщикам.

– Прокомментируете свои голы.
– Во время первого гола там здорово Сэм поборолся, он очень много черновой работы выполняет, поэтому с ним просто играть, выдал классный пас на дальнюю штангу. Второй гол – в большинстве хорошо отработали, здорово бросил Лямкин, увидел линию броска, а я подставил.

– «Ак Барс» сегодня нанёс всего 15 бросков в створ ворот. В чем сложность игры против такого «Локомотива»?
– Не секрет, что они играют очень активно, ставят «автобус» в средней зоне. Это всегда тяжело преодолевать. Мне показалось, что бросков было больше. Видимо, они очень много заблокировали, — приводит слова Барабанова пресс-служба «Ак Барса».

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