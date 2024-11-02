Нападающий «Ак Барса» Барабанов отметил положительные стороны матча с «Локомотивом»

Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов, автор дубля в матче с «Локомотивом», рассказал, чем понравилась встреча, несмотря на проигрыш (2:3).

— Интересный и тяжёлый соперник, игра чем-то напомнила матчи плей-офф. Игра была кость в кость, думаю, она понравилась болельщикам.

– Прокомментируете свои голы.

– Во время первого гола там здорово Сэм поборолся, он очень много черновой работы выполняет, поэтому с ним просто играть, выдал классный пас на дальнюю штангу. Второй гол – в большинстве хорошо отработали, здорово бросил Лямкин, увидел линию броска, а я подставил.

– «Ак Барс» сегодня нанёс всего 15 бросков в створ ворот. В чем сложность игры против такого «Локомотива»?

– Не секрет, что они играют очень активно, ставят «автобус» в средней зоне. Это всегда тяжело преодолевать. Мне показалось, что бросков было больше. Видимо, они очень много заблокировали, — приводит слова Барабанова пресс-служба «Ак Барса».