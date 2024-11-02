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Главный тренер «Локомотива» Никитин объяснил отсутствие Радулова в матче с «Ак Барсом»

Главный тренер «Локомотива» Никитин объяснил отсутствие Радулова в матче с «Ак Барсом»
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал, почему Александр Радулов не принял участие в матче с «Ак Барсом». 1 ноября ярославская команда обыграла казанцев 3:2 по буллитам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2024, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Б
Локомотив
Ярославль
0:1 Гернат (Елесин, Никулин) – 12:40 (5x5)     1:1 Барабанов (Семёнов, Яшкин) – 15:59 (5x5)     1:2 Каюмов (Берёзкин, Сергеев) – 40:35 (5x5)     2:2 Барабанов (Лямкин, Галимов) – 52:08 (5x4)     2:3 Каюмов – 65:00    

– Почему сегодня не сыграл Александр Радулов?
– У него было небольшое повреждение, это не секрет. Игры идут через день, и я не думаю, что Александр хотел в Казани что-то доказать. Мы сконцентрировались на нашей внутренней кухне, здесь не было никакой подоплёки, — приводит слова Никитина пресс-служба «Ак Барса».

Напомним, Радулов играет в составе ярославской команды с минувшего межсезонья. В 21 матче он набрал 12 очков, забросив семь шайб и сделав пять голевых передач.

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