Главный тренер «Локомотива» Никитин объяснил отсутствие Радулова в матче с «Ак Барсом»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал, почему Александр Радулов не принял участие в матче с «Ак Барсом». 1 ноября ярославская команда обыграла казанцев 3:2 по буллитам.

– Почему сегодня не сыграл Александр Радулов?

– У него было небольшое повреждение, это не секрет. Игры идут через день, и я не думаю, что Александр хотел в Казани что-то доказать. Мы сконцентрировались на нашей внутренней кухне, здесь не было никакой подоплёки, — приводит слова Никитина пресс-служба «Ак Барса».

Напомним, Радулов играет в составе ярославской команды с минувшего межсезонья. В 21 матче он набрал 12 очков, забросив семь шайб и сделав пять голевых передач.