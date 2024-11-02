Гол Артемия Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Оттаву»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Оттава Сенаторз». «Рейнджерс» обыграли соперника со счётом 2:1.

В составе победителей голами отметились Алекси Лафреньер и российский нападающий Артемий Панарин. За «Оттаву» отличился Адам Годетт.

Отметим, что российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин принял участие в игре и совершил 40 сейвов.

В следующем матче «Рейнджерс» сыграют с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Оттава» встретится с «Сиэтлом».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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