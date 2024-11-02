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Гол Артемия Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Оттаву»

Гол Артемия Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Оттаву»
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Оттава Сенаторз». «Рейнджерс» обыграли соперника со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 ноября 2024, суббота. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Панарин (Лафреньер) – 03:03     2:0 Лафреньер – 42:56 (pp)     2:1 Годетт (Ткачук, Шабо) – 52:28    

В составе победителей голами отметились Алекси Лафреньер и российский нападающий Артемий Панарин. За «Оттаву» отличился Адам Годетт.

Отметим, что российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин принял участие в игре и совершил 40 сейвов.

В следующем матче «Рейнджерс» сыграют с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Оттава» встретится с «Сиэтлом».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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