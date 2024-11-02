Ассист Марченко не помог «Коламбусу» обыграть «Виннипег»

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В ночь с 1 на 2 ноября мск на льду «Нейшнвайд-Арены» в Коламбусе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Виннипег Джетс». Победу со счётом 6:2 одержали гости.

У победителей заброшенными шайбами отметились американский нападающий Мэйсон Эпплтон, канадский защитник Джош Моррисси и канадский форвард Габриэль Виларди. Также на счету датчанина Габриэля Виларди хет-трик.

В составе «Коламбуса» голами отметились американец Шон Курали и защитник из США Зак Веренски. Также результативная передача на счету российского нападающего Кирилла Марченко.

«Коламбус» начнёт выездную серию и встретится со столичной командой «Вашингтон Кэпиталз» 3 ноября. «Виннипег» дома сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 3 ноября.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.