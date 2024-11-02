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Коламбус Блю Джекетс — Виннипег Джетс, результат матча 2 ноября 2024, счет 2:6, НХЛ 2024-2025

Ассист Марченко не помог «Коламбусу» обыграть «Виннипег»
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В ночь с 1 на 2 ноября мск на льду «Нейшнвайд-Арены» в Коламбусе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Виннипег Джетс». Победу со счётом 6:2 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 ноября 2024, суббота. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 6
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Элерс (Миллер) – 05:13     1:1 Курали (ван Римсдайк) – 11:02     1:2 Элерс – 15:14     1:3 Эпплтон (Пионк, Лаури) – 22:20     2:3 Монахан (Веренски, Марченко) – 36:30 (pp)     2:4 Элерс – 38:51     2:5 Моррисси (Шайфли, Элерс) – 51:39 (pp)     2:6 Виларди (Коннор, Моррисси) – 54:54    

У победителей заброшенными шайбами отметились американский нападающий Мэйсон Эпплтон, канадский защитник Джош Моррисси и канадский форвард Габриэль Виларди. Также на счету датчанина Габриэля Виларди хет-трик.

В составе «Коламбуса» голами отметились американец Шон Курали и защитник из США Зак Веренски. Также результативная передача на счету российского нападающего Кирилла Марченко.

«Коламбус» начнёт выездную серию и встретится со столичной командой «Вашингтон Кэпиталз» 3 ноября. «Виннипег» дома сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 3 ноября.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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