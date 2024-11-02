Гол и передача Цыплакова помогли «Айлендерс» одержать победу в матче с «Баффало»

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Баффало Сэйбрз» и «Нью-Йорк Айлендерс». «Айлендерс» обыграли соперника со счётом 4:3.

В составе победителей голами отметились Бо Хорват, Кайл Палмьери, Жан-Габриэль Пажо и российский нападающий Максим Цыплаков, также записавший на свой счёт результативную передачу. За «Баффало» отличились Дилан Козенс, Джейсон Цукер и Оуэн Пауэр.

В следующем матче «Айлендерс» сыграют с «Рейнджерс», а «Баффало» встретится с «Детройтом».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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