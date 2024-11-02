Гол и передача Цыплакова помогли «Айлендерс» одержать победу в матче с «Баффало»
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В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Баффало Сэйбрз» и «Нью-Йорк Айлендерс». «Айлендерс» обыграли соперника со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 ноября 2024, суббота. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 4
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Козенс (Цукер, Далин) – 09:03 (pp) 1:1 Хорват (Ли) – 09:43 1:2 Цыплаков – 25:25 1:3 Палмьери – 32:20 (pp) 2:3 Цукер (Томпсон, Байрэм) – 45:27 2:4 Пажо (Хорват, Ли) – 48:08 3:4 Пауэр (Маклауд, Байрэм) – 58:59
В составе победителей голами отметились Бо Хорват, Кайл Палмьери, Жан-Габриэль Пажо и российский нападающий Максим Цыплаков, также записавший на свой счёт результативную передачу. За «Баффало» отличились Дилан Козенс, Джейсон Цукер и Оуэн Пауэр.
В следующем матче «Айлендерс» сыграют с «Рейнджерс», а «Баффало» встретится с «Детройтом».
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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