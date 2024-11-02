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Дубль и передача Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Тампу» в НХЛ

Дубль и передача Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Тампу» в НХЛ
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Миннесота Уайлд» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Хозяева обыграли соперника со счётом 5:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 ноября 2024, суббота. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пойнт (Хедман, Хагель) – 19:15 (pp)     1:1 Эрикссон Эк (Капризов, Цуккарелло) – 20:47     2:1 Фэйбер (Миддлтон, Лауко) – 42:41     2:2 Гюнцель (Хедман, Кучеров) – 46:23 (pp)     3:2 Капризов (Росси, Цуккарелло) – 54:37     4:2 Болди – 56:57     4:3 Пол (Макдона, Чернак) – 57:34     5:3 Капризов (Годро) – 59:31    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Йоэль Эрикссон Эк, Брок Фэйбер, Мэтт Болди, а также российский нападающий Кирилл Капризов, записавший в свой актив дубль. На счету Кирилла также результативная передача.

У гостей в сегодняшнем матче забивали Брейден Пойнт, Джейк Гюнцель и Ник Пол. Никита Кучеров отличился результативной передачей. Голкипер Андрей Василевский совершил 17 спасений.

«Миннесота» вышла на второе место турнирной таблицы Запада с 16 очками. У «Тампы» 14 очков — она идёт шестой на Востоке.

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