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Дубль и передача Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Тампу» в НХЛ

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Миннесота Уайлд» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Хозяева обыграли соперника со счётом 5:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Йоэль Эрикссон Эк, Брок Фэйбер, Мэтт Болди, а также российский нападающий Кирилл Капризов, записавший в свой актив дубль. На счету Кирилла также результативная передача.

У гостей в сегодняшнем матче забивали Брейден Пойнт, Джейк Гюнцель и Ник Пол. Никита Кучеров отличился результативной передачей. Голкипер Андрей Василевский совершил 17 спасений.

«Миннесота» вышла на второе место турнирной таблицы Запада с 16 очками. У «Тампы» 14 очков — она идёт шестой на Востоке.