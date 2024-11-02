Капризов повторил достижение века Драйзайтля, Лемье и Макдэвида

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Миннесота Уайлд» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Хозяева обыграли соперника со счётом 5:3. Форвард «Уайлд» Кирилл Капризов отметился дублем и повторил редкое достижение.

В сегодняшней игре, помимо дубля, россиянин также записал в свой актив ассист, набрав по ходу встречи три очка. После 10 стартовых туров текущего сезона НХЛ в активе Капризова стало 21 очко, он возглавил бомбардирскую гонку лиги. Всего трём игрокам, помимо Капризова, в XXI веке удавалось набрать 21+ очков после 10 первых матчей сезона: Леон Драйзайтль в сезоне-2021/2022 (23 очка), Марио Лемье в сезоне-2002/2003 (23 очка), а также Коннор Макдэвид в сезоне-2022/2023 (22 очка) и в сезоне-2021/2022 (22 очка).

«Миннесота» вышла на второе место турнирной таблицы Запада с 16 очками.

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