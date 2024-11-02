Кирилл Капризов возглавил гонку бомбардиров НХЛ

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, отметившийся дублем и результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампой» (5:3), возглавил бомбардирскую гонку НХЛ.

После этой встречи в активе Капризова стало 21 очко (7 голов + 14 передач) после 10 туров НХЛ, благодаря чему он обошёл ранее лидировавшего в списке лучших бомбардиров первенства Сэма Райнхарта, на счету которого 19 очков. Теперь канадец опустился на второе место. Третьим в списке бомбардиров идёт форвард «Вегаса» Марк Стоун, в его активе те же 19 очков.

Следующий из россиянин после Капризова — Никита Кучеров, идущий в гонке бомбардиров на пятой строчке с 18 очками.

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