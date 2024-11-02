Кирилл Капризов возглавил гонку бомбардиров НХЛ
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Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, отметившийся дублем и результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампой» (5:3), возглавил бомбардирскую гонку НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 ноября 2024, суббота. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пойнт (Хедман, Хагель) – 19:15 (pp) 1:1 Эрикссон Эк (Капризов, Цуккарелло) – 20:47 2:1 Фэйбер (Миддлтон, Лауко) – 42:41 2:2 Гюнцель (Хедман, Кучеров) – 46:23 (pp) 3:2 Капризов (Росси, Цуккарелло) – 54:37 4:2 Болди – 56:57 4:3 Пол (Макдона, Чернак) – 57:34 5:3 Капризов (Годро) – 59:31
После этой встречи в активе Капризова стало 21 очко (7 голов + 14 передач) после 10 туров НХЛ, благодаря чему он обошёл ранее лидировавшего в списке лучших бомбардиров первенства Сэма Райнхарта, на счету которого 19 очков. Теперь канадец опустился на второе место. Третьим в списке бомбардиров идёт форвард «Вегаса» Марк Стоун, в его активе те же 19 очков.
Следующий из россиянин после Капризова — Никита Кучеров, идущий в гонке бомбардиров на пятой строчке с 18 очками.
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