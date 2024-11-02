Кирилл Капризов признан первой звездой матча с «Тампой»

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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Миннесота Уайлд» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Хозяева обыграли соперника со счётом 5:3. После окончания матча пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов данной встречи.

Первой звездой стал российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов. Он отметился двумя голами и результативной передачей. Нападающий после этого матча возглавил гонку бомбардиров НХЛ.

Второй звездой стал американский защитник хозяев Брок Фэйбер, в активе которого заброшенная шайба. Третья звезда — американский форвард «Уайлд» Мэтт Болди, также отметившийся голом.

В следующем матче «Миннесота» примет «Торонто», а «Тампа» отправится в гости к «Виннипегу».

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