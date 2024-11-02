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Шестёркин признан НХЛ первой звездой матча «Рейнджерс» — «Оттава», Панарин — третьей

Шестёркин признан НХЛ первой звездой матча «Рейнджерс» — «Оттава», Панарин — третьей
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Российские хоккеисты клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» вратарь Игорь Шестёркин и нападающий Артемий Панарин были включены экспертами НХЛ в число трёх звёзд домашнего матча регулярного чемпионата с «Оттавой Сенаторз» (2:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
02 ноября 2024, суббота. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Панарин (Лафреньер) – 03:03     2:0 Лафреньер – 42:56 (pp)     2:1 Годетт (Ткачук, Шабо) – 52:28    

Шестёркин, на счету которого 40 сейвов при 41 броске в створ у соперника (97,56%), был признан НХЛ первой звездой матча. Панарин, забросивший первую шайбу «Рейнджерс» на четвёртой минуте игры, получил статус третьей звезды.

Второй звездой стал канадский нападающий «Рейнджерс» Алекси Лафреньер, на счету которого результативная передача на Панарина и победный гол хозяев площадки в большинстве на 43-й минуте.

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