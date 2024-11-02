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Александр Барков отметился редчайшим достижением в истории НХЛ. Такое было лишь единожды

Александр Барков отметился редчайшим достижением в истории НХЛ. Такое было лишь единожды
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Состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречались «Флорида Пантерз» и «Даллас Старз». Команды играли в Финляндии на стадионе «Нокиа-Арена» в Тампере. «Флорида» одержала победу со счётом 6:4, а её капитан Александр Барков отметился редчайшим достижением.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 ноября 2024, пятница. 21:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Родригес (Экблад, Барков) – 00:28     0:2 Барков (Райнхарт, Родригес) – 07:11     1:2 Сегин (Любушкин, Дюшейн) – 10:45     1:3 Лунделль (Экблад, Беннетт) – 15:52 (pp)     2:3 Линделль (Робертсон, Дюшейн) – 21:32     2:4 Райнхарт (Барков, Экблад) – 26:07 (sh)     2:5 Самоскевич (Грир, Миккола) – 42:31     2:6 Райнхарт (Барков, Форслинг) – 50:08     3:6 Бурк (Стил, Любушкин) – 55:38     4:6 Бенн (Стэнковен, Линделль) – 59:26    

По ходу этой встречи финский нападающий Барков записал в свой актив заброшенную шайбу и три результативные передачи, набрав в общей сложности четыре очка. Таким образом, он стал лишь вторым игроком европейского происхождения в истории НХЛ, набравшим 4+ очка в матче регулярного сезона на родине, после Микко Рантанена (2022 год, Финляндия).

В текущем сезоне у Бракова два гола и пять ассистов в четырёх матчах за «Пантерз».

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