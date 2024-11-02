Александр Барков отметился редчайшим достижением в истории НХЛ. Такое было лишь единожды

Состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречались «Флорида Пантерз» и «Даллас Старз». Команды играли в Финляндии на стадионе «Нокиа-Арена» в Тампере. «Флорида» одержала победу со счётом 6:4, а её капитан Александр Барков отметился редчайшим достижением.
По ходу этой встречи финский нападающий Барков записал в свой актив заброшенную шайбу и три результативные передачи, набрав в общей сложности четыре очка. Таким образом, он стал лишь вторым игроком европейского происхождения в истории НХЛ, набравшим 4+ очка в матче регулярного сезона на родине, после Микко Рантанена (2022 год, Финляндия).
В текущем сезоне у Бракова два гола и пять ассистов в четырёх матчах за «Пантерз».
Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году
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