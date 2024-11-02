Деанджело ответил на вопрос, когда он принял решение переехать в КХЛ

Защитник СКА Тони Деанджело рассказал о своём решении переехать в Континентальную хоккейную лигу.

— Помните точный момент, когда решили переехать в КХЛ?

— В начале июля я начал думать, что, если не получу контракт в НХЛ сразу, подожду какое-то время. В середине августа уже всё шло к тому, что я сменю лигу. В итоге оказался здесь, — сказал Деанджело в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, Деанджело дебютировал в КХЛ в текущем сезоне, ранее он играл в «Каролине», «Филадельфии» и «Рейнджерс».

Полное интервью с Тони Деанджело читайте на «Чемпионате» сегодня в 9:00 мск.