Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Салават Юлаев — СКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Именно это делает его особенным». Тренер «Миннесоты» восхитился игрой Капризова

«Именно это делает его особенным». Тренер «Миннесоты» восхитился игрой Капризова
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс прокомментировал игру российского форварда Кирилла Капризова после матча с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:3).

НХЛ — регулярный чемпионат
02 ноября 2024, суббота. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пойнт (Хедман, Хагель) – 19:15 (pp)     1:1 Эрикссон Эк (Капризов, Цуккарелло) – 20:47     2:1 Фэйбер (Миддлтон, Лауко) – 42:41     2:2 Гюнцель (Хедман, Кучеров) – 46:23 (pp)     3:2 Капризов (Росси, Цуккарелло) – 54:37     4:2 Болди – 56:57     4:3 Пол (Макдона, Чернак) – 57:34     5:3 Капризов (Годро) – 59:31    

«Как он играет, как он соревнуется, его готовность играть по обе стороны шайбы… Он выходит на площадку и в составах 5 на 6, верно, и поэтому тоже он забил часть своих голов. Но вы не просто выпускаете его туда, потому что хотите, чтобы он забил гол в пустые ворота… Он доказал, что готов к игре по обе стороны шайбы и в равных составах, Кирилл был очень хорош и в таких ситуациях. Я думаю, что именно эта универсальность делает его особенным.

Он не игрок одного трюка. Капризов, очевидно, хоккеист, постоянно набирающий очки и очень талантливый игрок нападения, но его преданность игре за команду и его готовность делать всё необходимое для команды, когда у него нет шайбы — вот что меня действительно впечатляет», — сказал Хайнс после матча.

Напомним, Капризов оформил 2+1 в этой встрече и возглавил гонку бомбардиров НХЛ.

Капризов получил шлем лучшего игрока за хет-трик

Материалы по теме
Капризов повторил достижение века Драйзайтля, Лемье и Макдэвида
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android