«Именно это делает его особенным». Тренер «Миннесоты» восхитился игрой Капризова

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс прокомментировал игру российского форварда Кирилла Капризова после матча с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:3).
«Как он играет, как он соревнуется, его готовность играть по обе стороны шайбы… Он выходит на площадку и в составах 5 на 6, верно, и поэтому тоже он забил часть своих голов. Но вы не просто выпускаете его туда, потому что хотите, чтобы он забил гол в пустые ворота… Он доказал, что готов к игре по обе стороны шайбы и в равных составах, Кирилл был очень хорош и в таких ситуациях. Я думаю, что именно эта универсальность делает его особенным.
Он не игрок одного трюка. Капризов, очевидно, хоккеист, постоянно набирающий очки и очень талантливый игрок нападения, но его преданность игре за команду и его готовность делать всё необходимое для команды, когда у него нет шайбы — вот что меня действительно впечатляет», — сказал Хайнс после матча.
Напомним, Капризов оформил 2+1 в этой встрече и возглавил гонку бомбардиров НХЛ.
Капризов получил шлем лучшего игрока за хет-трик
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