НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 2 ноября
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Сегодня, 2 ноября, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 ноября 2024, суббота. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 6
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Элерс (Миллер) – 05:13 1:1 Курали (ван Римсдайк) – 11:02 1:2 Элерс – 15:14 1:3 Эпплтон (Пионк, Лаури) – 22:20 2:3 Монахан (Веренски, Марченко) – 36:30 (pp) 2:4 Элерс – 38:51 2:5 Моррисси (Шайфли, Элерс) – 51:39 (pp) 2:6 Виларди (Коннор, Моррисси) – 54:54
НХЛ — регулярный чемпионат
02 ноября 2024, суббота. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 4
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Козенс (Цукер, Далин) – 09:03 (pp) 1:1 Хорват (Ли) – 09:43 1:2 Цыплаков – 25:25 1:3 Палмьери – 32:20 (pp) 2:3 Цукер (Томпсон, Байрэм) – 45:27 2:4 Пажо (Хорват, Ли) – 48:08 3:4 Пауэр (Маклауд, Байрэм) – 58:59
НХЛ — регулярный чемпионат
02 ноября 2024, суббота. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Панарин (Лафреньер) – 03:03 2:0 Лафреньер – 42:56 (pp) 2:1 Годетт (Ткачук, Шабо) – 52:28
НХЛ — регулярный чемпионат
02 ноября 2024, суббота. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пойнт (Хедман, Хагель) – 19:15 (pp) 1:1 Эрикссон Эк (Капризов, Цуккарелло) – 20:47 2:1 Фэйбер (Миддлтон, Лауко) – 42:41 2:2 Гюнцель (Хедман, Кучеров) – 46:23 (pp) 3:2 Капризов (Росси, Цуккарелло) – 54:37 4:2 Болди – 56:57 4:3 Пол (Макдона, Чернак) – 57:34 5:3 Капризов (Годро) – 59:31
НХЛ — регулярный чемпионат
02 ноября 2024, суббота. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Коулман (Баль, Андерссон) – 54:26 2:0 Юбердо (Манта, Владарж) – 54:54 3:0 Коулман – 56:41
Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Флорида Пантерз», имея в активе 17 очков после 12 сыгранных встреч.
В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 20 результативными очками после 11 матчей.
Напомним, текущий чемпионат стартовал 4 октября. Отметим, что регулярный сезон-2024/2025 завершится в апреле следующего года.
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