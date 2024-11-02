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«Это было давно». Деанджело — о последствиях конфликта с Георгиевым

«Это было давно». Деанджело — о последствиях конфликта с Георгиевым
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Защитник СКА Тони Деанджело рассказал о конфликте с российским голкипером «Колорадо Эвеланш» Александром Георгиевым.

— Летом в одном из подкастов вы рассказали о драке с Александром Георгиевым. Многие отзывались о вас не только как о хорошем игроке, но и как о хорошем человеке. Не задавались вопросом, почему в той ситуации никто не заступился за вас?
— Нет. Ничего страшного, это было давно, — сказал Деанджело в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, Тони Деанджело дебютировал в КХЛ в текущем сезоне, ранее он играл в «Каролине», «Филадельфии» и в «Рейнджерс».

Полное интервью с Тони Деанджело читайте на «Чемпионате»:
«Мог подписать контракт с другим клубом КХЛ. Но СКА — лучшее место». Интервью с Деанджело
Эксклюзив
«Мог подписать контракт с другим клубом КХЛ. Но СКА — лучшее место». Интервью с Деанджело
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