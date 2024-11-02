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Деанджело предположил, когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки

Деанджело предположил, когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки
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Защитник СКА Тони Деанджело предположил, когда нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

— Ротенберг говорил, что вы можете играть, как Овечкин, при розыгрыше лишнего. В разговорах с вами он употреблял это сравнение?
— Могу сказать, что я точно никогда не смогу бросать, как Овечкин, это уж точно! В общем-то, у нас много хороших игроков. Мы обсуждали, где и как я могу сыграть. Меня устроит любое место, где я смогу приносить пользу команде.

— Овечкин догонит Гретцки?
— Он всё ближе к нему. Надеюсь, он побьёт рекорд в этом сезоне, — сказал Деанджело в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полное интервью с Тони Деанджело читайте на «Чемпионате»:
«Мог подписать контракт с другим клубом КХЛ. Но СКА — лучшее место». Интервью с Деанджело
Эксклюзив
«Мог подписать контракт с другим клубом КХЛ. Но СКА — лучшее место». Интервью с Деанджело
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