Деанджело предположил, когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки

Защитник СКА Тони Деанджело предположил, когда нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

— Ротенберг говорил, что вы можете играть, как Овечкин, при розыгрыше лишнего. В разговорах с вами он употреблял это сравнение?

— Могу сказать, что я точно никогда не смогу бросать, как Овечкин, это уж точно! В общем-то, у нас много хороших игроков. Мы обсуждали, где и как я могу сыграть. Меня устроит любое место, где я смогу приносить пользу команде.

— Овечкин догонит Гретцки?

— Он всё ближе к нему. Надеюсь, он побьёт рекорд в этом сезоне, — сказал Деанджело в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.