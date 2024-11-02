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Деанджело: вы ещё даже близко не увидели лучшую версию меня!

Деанджело: вы ещё даже близко не увидели лучшую версию меня!
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Защитник СКА Тони Деанджело рассказал о своей игре в нынешнем сезоне КХЛ.

— Ещё Ротенберг сказал, что мы пока что не увидели вашу лучшую версию.
— О, даже близко! Нужно ещё какое-то время. Но думаю, что я на верном пути.

— Если 15 очков за девять матчей — не лучшая версия, то какая лучшая (разговор состоялся 19 октября. — Прим. «Чемпионата»)?
— Очки не имеют значения для меня, хотя в этом аспекте всё отлично. Но в плане самой игры я могу быть гораздо лучше, чем сейчас, — сказал Деанджело в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, Деанджело дебютировал в КХЛ в текущем сезоне, ранее он играл в «Каролине», «Филадельфии» и в «Рейнджерс».

Полное интервью с Тони Деанджело читайте на «Чемпионате»:
«Мог подписать контракт с другим клубом КХЛ. Но СКА — лучшее место». Интервью с Деанджело
Эксклюзив
«Мог подписать контракт с другим клубом КХЛ. Но СКА — лучшее место». Интервью с Деанджело
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