Капризов возглавил гонку бомбардиров НХЛ, «ПСЖ» хочет купить Винисиуса. Главное к утру
Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов набрал три очка в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» и возглавил гонку бомбардиров НХЛ, «ПСЖ» заинтересован в приобретении бразильца Винисиуса, чтобы отомстить «Реалу» за уход Мбаппе, теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира категории «Мастерс» в Париже. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Кирилл Капризов возглавил гонку бомбардиров НХЛ.
- «ПСЖ» хочет купить Винисиуса, чтобы отомстить «Реалу» за переход Мбаппе — Relevo.
- Карен Хачанов вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже, победив Григора Димитрова.
- Дубль и передача Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Тампу» в НХЛ.
- «Монако» с Головиным проиграл дома «Анже» в матче 10-го тура Лиги 1.
- Гол Артемия Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Оттаву».
- «МЮ» после прихода Аморима может приобрести главную звезду «Спортинга».
- «Локомотив» обыграл «Ак Барс» по буллитам и продлил серию побед до семи матчей.
- Полина Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Мериде, переиграв Нину Стоянович.
- Гол и передача Цыплакова помогли «Айлендерс» одержать победу в матче с «Баффало».
- Определились все полуфинальные пары «Мастерса» в Париже.
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