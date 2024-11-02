Капризов возглавил гонку бомбардиров НХЛ, «ПСЖ» хочет купить Винисиуса. Главное к утру

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов набрал три очка в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» и возглавил гонку бомбардиров НХЛ, «ПСЖ» заинтересован в приобретении бразильца Винисиуса, чтобы отомстить «Реалу» за уход Мбаппе, теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира категории «Мастерс» в Париже. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».