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2 ноября главные новости спорта, футбольные трансферы, хоккей, результаты НХЛ, КХЛ, теннис

Капризов возглавил гонку бомбардиров НХЛ, «ПСЖ» хочет купить Винисиуса. Главное к утру
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов набрал три очка в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» и возглавил гонку бомбардиров НХЛ, «ПСЖ» заинтересован в приобретении бразильца Винисиуса, чтобы отомстить «Реалу» за уход Мбаппе, теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира категории «Мастерс» в Париже. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Кирилл Капризов возглавил гонку бомбардиров НХЛ.
  2. «ПСЖ» хочет купить Винисиуса, чтобы отомстить «Реалу» за переход Мбаппе — Relevo.
  3. Карен Хачанов вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже, победив Григора Димитрова.
  4. Дубль и передача Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Тампу» в НХЛ.
  5. «Монако» с Головиным проиграл дома «Анже» в матче 10-го тура Лиги 1.
  6. Гол Артемия Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Оттаву».
  7. «МЮ» после прихода Аморима может приобрести главную звезду «Спортинга».
  8. «Локомотив» обыграл «Ак Барс» по буллитам и продлил серию побед до семи матчей.
  9. Полина Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Мериде, переиграв Нину Стоянович.
  10. Гол и передача Цыплакова помогли «Айлендерс» одержать победу в матче с «Баффало».
  11. Определились все полуфинальные пары «Мастерса» в Париже.
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