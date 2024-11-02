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Салават Юлаев — СКА. Прямая трансляция
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16:45 Мск
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Деанджело объяснил, почему решил извиниться перед Ротенбергом после одного из матчей

Деанджело объяснил, почему решил извиниться перед Ротенбергом после одного из матчей
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Защитник СКА Тони Деанджело объяснил, почему решил извиниться перед главным тренером армейского клуба Романом Ротенбергом после одного из матчей.

— Правда, что вы извинялись перед Ротенбергом после одной из игр?
— Да. Я должен быть одним из лучших игроков в лиге, мне нужно выдавать максимум в каждой игре. Пару матчей назад я сыграл не лучшим образом. Не помню, правда, что это была за игра. Но мне нужно играть лучше, — сказал Деанджело в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Матч «Салават Юлаев» – СКА 2 ноября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» вместе с шоу «Хороший хоккей».

Напомним, Деанджело дебютировал в КХЛ в текущем сезоне, ранее он играл в «Каролине», «Филадельфии» и в «Рейнджерс».

Полное интервью с Тони Деанджело читайте на «Чемпионате»:
«Мог подписать контракт с другим клубом КХЛ. Но СКА — лучшее место». Интервью с Деанджело
Эксклюзив
«Мог подписать контракт с другим клубом КХЛ. Но СКА — лучшее место». Интервью с Деанджело
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