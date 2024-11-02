Деанджело: уровень организации в СКА близок к уровню в НХЛ

Защитник СКА Тони Деанджело рассказал про уровень организации в армейском клубе, сравнив её со стандартами НХЛ.

— Уровень организации в СКА близок к уровню НХЛ?

— Да, здесь всё очень хорошо — питание и всё подобное здесь на высшем уровне, как в НХЛ, — сказал Деанджело в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, Деанджело дебютировал в КХЛ в текущем сезоне, ранее он играл в «Каролине», «Филадельфии» и в «Рейнджерс».

Тони Деанджело в 14 матчах текущей регулярки Континентальной хоккейной лиги забросил три шайбы и отдал 16 результативных передач, набрав в обще сложности 19 баллов.