Деанджело высказался об отношении к нему со стороны СМИ в Северной Америке

Защитник СКА Тони Деанджело высказался об отношении к нему со стороны СМИ в Северной Америке.

— Считаете ли честным такое отношение к себе со стороны СМИ в Северной Америке?

— Оно такое, какое есть. Меня это не беспокоит.

— Был ли тогда момент, когда думали, что больше не получите контракт в НХЛ?

— Нет. Знал, что предложения точно будут, просто не знал, в какой команде откажусь. Были переговоры со многими командами. В итоге я вернулся и провёл лучший сезон в карьере, — сказал Деанджело в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, Деанджело дебютировал в КХЛ в текущем сезоне, ранее он играл в «Каролине», «Филадельфии» и в «Рейнджерс».