«Не согласен с этим». Деанджело — о решении клубов НХЛ не предлагать ему контракт

Защитник СКА Тони Деанджело высказался о решении клубов НХЛ не предлагать ему контракт.

— Летом вы говорили, что можете пригодиться многим командам НХЛ. Как считаете, почему не получили контракт там?

— Этот вопрос стоит задать 32 генеральным менеджерам в НХЛ! Я задавал себе тот же вопрос. Но я не знаю, в чём настоящая причина. Не согласен с их решением, но ничего не могу с этим поделать, — сказал Деанджело в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, Тони Деанджело дебютировал в КХЛ в нынешнем сезоне, ранее он играл в «Каролине», «Филадельфии» и в «Рейнджерс».