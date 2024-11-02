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«Не согласен с этим». Деанджело — о решении клубов НХЛ не предлагать ему контракт

«Не согласен с этим». Деанджело — о решении клубов НХЛ не предлагать ему контракт
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Защитник СКА Тони Деанджело высказался о решении клубов НХЛ не предлагать ему контракт.

— Летом вы говорили, что можете пригодиться многим командам НХЛ. Как считаете, почему не получили контракт там?
— Этот вопрос стоит задать 32 генеральным менеджерам в НХЛ! Я задавал себе тот же вопрос. Но я не знаю, в чём настоящая причина. Не согласен с их решением, но ничего не могу с этим поделать, — сказал Деанджело в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, Тони Деанджело дебютировал в КХЛ в нынешнем сезоне, ранее он играл в «Каролине», «Филадельфии» и в «Рейнджерс».

Полное интервью с Тони Деанджело читайте на «Чемпионате»:
«Мог подписать контракт с другим клубом КХЛ. Но СКА — лучшее место». Интервью с Деанджело
Эксклюзив
«Мог подписать контракт с другим клубом КХЛ. Но СКА — лучшее место». Интервью с Деанджело
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