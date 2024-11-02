Деанджело объяснил, почему решил перейти в СКА, а не в другой клуб КХЛ

Защитник СКА Тони Деанджело объяснил, почему решил перейти в стан армейцев, а не в другой клуб КХЛ.
— Правда ли, что вы могли подписать контракт в другом клубе КХЛ?
— Да. Но решил этого не делать.
— Что заставило сделать выбор именно в пользу СКА?
— Решил, что СКА будет лучшим местом для меня.
— Почему?
— Хорошие игроки. Большой город с его образом жизни. Возможность побеждать, — сказал Деанджело в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.
Напомним, Тони Деанджело дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в текущем сезоне, ранее он играл в «Каролине», «Филадельфии» и в «Рейнджерс».