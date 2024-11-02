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Деанджело объяснил, почему решил перейти в СКА, а не в другой клуб КХЛ

Деанджело объяснил, почему решил перейти в СКА, а не в другой клуб КХЛ
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Защитник СКА Тони Деанджело объяснил, почему решил перейти в стан армейцев, а не в другой клуб КХЛ.

— Правда ли, что вы могли подписать контракт в другом клубе КХЛ?
— Да. Но решил этого не делать.

— Что заставило сделать выбор именно в пользу СКА?
— Решил, что СКА будет лучшим местом для меня.

— Почему?
— Хорошие игроки. Большой город с его образом жизни. Возможность побеждать, — сказал Деанджело в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, Тони Деанджело дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в текущем сезоне, ранее он играл в «Каролине», «Филадельфии» и в «Рейнджерс».

Полное интервью с Тони Деанджело читайте на «Чемпионате»:
«Мог подписать контракт с другим клубом КХЛ. Но СКА — лучшее место». Интервью с Деанджело
Эксклюзив
«Мог подписать контракт с другим клубом КХЛ. Но СКА — лучшее место». Интервью с Деанджело
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