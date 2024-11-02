Деанджело ответил на вопрос, у кого из СКА есть шансы заиграть в НХЛ

Защитник СКА Тони Деанджело ответил на вопрос, у кого из хоккеистов армейского клуба есть шансы заиграть в Национальной хоккейной лиге.

— У кого из СКА видите шансы заиграть в НХЛ?

— У многих игроков. Зависит от того, захотят ли они сами попробовать свои силы там, — сказал Деанджело в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, Деанджело дебютировал в КХЛ в текущем сезоне, ранее он играл в «Каролине», «Филадельфии» и в «Рейнджерс».

Тони Деанджело в 14 матчах текущей регулярки Континентальной хоккейной лиги забросил три шайбы и отдал 16 результативных передач, набрав в общей сложности 19 баллов.