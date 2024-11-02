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Салават Юлаев — СКА. Прямая трансляция
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16:45 Мск
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Деанджело ответил на вопрос, у кого из СКА есть шансы заиграть в НХЛ

Деанджело ответил на вопрос, у кого из СКА есть шансы заиграть в НХЛ
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Защитник СКА Тони Деанджело ответил на вопрос, у кого из хоккеистов армейского клуба есть шансы заиграть в Национальной хоккейной лиге.

— У кого из СКА видите шансы заиграть в НХЛ?
— У многих игроков. Зависит от того, захотят ли они сами попробовать свои силы там, — сказал Деанджело в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Матч «Салават Юлаев» – СКА 2 ноября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» вместе с шоу «Хороший хоккей».

Напомним, Деанджело дебютировал в КХЛ в текущем сезоне, ранее он играл в «Каролине», «Филадельфии» и в «Рейнджерс».

Тони Деанджело в 14 матчах текущей регулярки Континентальной хоккейной лиги забросил три шайбы и отдал 16 результативных передач, набрав в общей сложности 19 баллов.

Полное интервью с Тони Деанджело читайте на «Чемпионате»:
«Мог подписать контракт с другим клубом КХЛ. Но СКА — лучшее место». Интервью с Деанджело
Эксклюзив
«Мог подписать контракт с другим клубом КХЛ. Но СКА — лучшее место». Интервью с Деанджело
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