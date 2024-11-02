Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов оценил победный матч с «Тампа-Бэй»

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, отметившийся дублем и результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:3), оценил победу над «молниями».
«Это хорошая победа, но мне кажется, что в первом периоде мы не показали свой лучший хоккей. Возможно, это из-за долгой дороги или что-то в этом роде. Во втором и третьем периодах мы играли лучше, и Гас [Филип Густавссон] сделал отличные сейвы, мы блокировали броски и забили голы», — приводит слова Капризова сайт НХЛ.
После этой встречи в активе Капризова стало 21 очко (7 голов + 14 передач) после 10 туров НХЛ, благодаря чему он обошёл ранее лидировавшего в списке лучших бомбардиров первенства Сэма Райнхарта, на счету которого 19 очков.
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