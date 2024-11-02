«Салават Юлаев» — СКА: во сколько начало матча КХЛ-2024/2025, где смотреть

Сегодня, 2 ноября, в Уфе пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» примет на своём льду санкт-петербургский СКА. Встреча на стадионе «Уфа-Арена» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Уфимский клуб после 18 матчей набрал 22 балла. Подопечные Виктора Козлова располагаются на четвёртой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

СКА занимает второе место в таблице Запада, имея в активе 31 балл после 22 встреч.