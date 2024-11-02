Кирилл Капризов после игры с «Тампой» установил два рекорда «Миннесоты»

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, отметившийся дублем и результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:3), установил два рекорда в истории «дикарей».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Капризов провёл 35-й матч, где он набрал три и более очка. По этому показателю он обошёл Микко Койву (34), установив рекорд клуба.

Кроме того, Капризов стал первым игроком «Миннесоты» в истории, кто возглавил гонку бомбардиров, набрав 20 и более баллов. Напомним, сейчас на счету 27-летнего нападающего 21 (7+14) очко.