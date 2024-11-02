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Кирилл Капризов после игры с «Тампой» установил два рекорда «Миннесоты»

Кирилл Капризов после игры с «Тампой» установил два рекорда «Миннесоты»
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Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, отметившийся дублем и результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:3), установил два рекорда в истории «дикарей».

НХЛ — регулярный чемпионат
02 ноября 2024, суббота. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пойнт (Хедман, Хагель) – 19:15 (pp)     1:1 Эрикссон Эк (Капризов, Цуккарелло) – 20:47     2:1 Фэйбер (Миддлтон, Лауко) – 42:41     2:2 Гюнцель (Хедман, Кучеров) – 46:23 (pp)     3:2 Капризов (Росси, Цуккарелло) – 54:37     4:2 Болди – 56:57     4:3 Пол (Макдона, Чернак) – 57:34     5:3 Капризов (Годро) – 59:31    

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Капризов провёл 35-й матч, где он набрал три и более очка. По этому показателю он обошёл Микко Койву (34), установив рекорд клуба.

Кроме того, Капризов стал первым игроком «Миннесоты» в истории, кто возглавил гонку бомбардиров, набрав 20 и более баллов. Напомним, сейчас на счету 27-летнего нападающего 21 (7+14) очко.

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