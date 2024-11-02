«Салават Юлаев» — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 2 ноября, в Уфе пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» примет на своём льду санкт-петербургский СКА. Встреча на стадионе «Уфа-Арена» начнётся в 17:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Салават Юлаев» – СКА 2 ноября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» вместе с шоу «Хороший хоккей».
Уфимский клуб после 18 матчей набрал 22 балла. Подопечные Виктора Козлова располагаются на четвёртой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.
СКА занимает второе место в таблице Запада, имея в активе 31 балл после 22 встреч.
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