У Панарина семь шайб в первых 10 играх, это 4-й результат «Рейнджерс» за последние 20 лет

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Оттава Сенаторз». «Рейнджерс» обыграли соперника со счётом 2:1.

В составе победителей голом отметился российский нападающий Артемий Панарин. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Панарин забросил свою седьмую шайбу в стартовых 10 играх сезона. За последние 20 лет в истории «Рейнджерс» только три игрока за этот отрезок забивали больше: Яромир Ягр (10 в сезоне-2005/2006), Рик Нэш (9 в сезоне-2014/2015), Брэндан Шэнахан (9 в сезоне-2006/2007).