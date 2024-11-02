У Панарина семь шайб в первых 10 играх, это 4-й результат «Рейнджерс» за последние 20 лет
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Оттава Сенаторз». «Рейнджерс» обыграли соперника со счётом 2:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 ноября 2024, суббота. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Панарин (Лафреньер) – 03:03 2:0 Лафреньер – 42:56 (pp) 2:1 Годетт (Ткачук, Шабо) – 52:28
В составе победителей голом отметился российский нападающий Артемий Панарин. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Панарин забросил свою седьмую шайбу в стартовых 10 играх сезона. За последние 20 лет в истории «Рейнджерс» только три игрока за этот отрезок забивали больше: Яромир Ягр (10 в сезоне-2005/2006), Рик Нэш (9 в сезоне-2014/2015), Брэндан Шэнахан (9 в сезоне-2006/2007).
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