В эпизоде игры «Миннесота» — «Тампа» на льду было две шайбы, Росси сумел забросить одну
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Миннесота Уайлд» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Хозяева обыграли соперника со счётом 5:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 ноября 2024, суббота. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пойнт (Хедман, Хагель) – 19:15 (pp) 1:1 Эрикссон Эк (Капризов, Цуккарелло) – 20:47 2:1 Фэйбер (Миддлтон, Лауко) – 42:41 2:2 Гюнцель (Хедман, Кучеров) – 46:23 (pp) 3:2 Капризов (Росси, Цуккарелло) – 54:37 4:2 Болди – 56:57 4:3 Пол (Макдона, Чернак) – 57:34 5:3 Капризов (Годро) – 59:31
В одном из эпизодов встречи на льду находилось сразу две шайбы. Форвард «Миннесоты» Марко Росси сначала контролировал одну шайбу, однако после потери за воротами, подхватил вторую и отправил в ворота Андрея Василевского. Судьи взятие ворот отменили.
«Миннесота» вышла на второе место турнирной таблицы Запада с 16 очками в активе. У «Тампы» 14 очков — она идёт шестой на Востоке.
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