В эпизоде игры «Миннесота» — «Тампа» на льду было две шайбы, Росси сумел забросить одну

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Миннесота Уайлд» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Хозяева обыграли соперника со счётом 5:3.

В одном из эпизодов встречи на льду находилось сразу две шайбы. Форвард «Миннесоты» Марко Росси сначала контролировал одну шайбу, однако после потери за воротами, подхватил вторую и отправил в ворота Андрея Василевского. Судьи взятие ворот отменили.

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«Миннесота» вышла на второе место турнирной таблицы Запада с 16 очками в активе. У «Тампы» 14 очков — она идёт шестой на Востоке.