«Шестёркин снова был нереальным». Форвард «Рейнджерс» — об игре голкипера команды
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Канадский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Алекси Лафреньер после встречи с «Оттавой Сенаторз» высоко оценил игру российского голкипера «синерубашечников» Игоря Шестёркина.
«Мы знаем, что можем играть лучше. «Шести» [Шестёркин] снова был нереальным. Он сделал несколько мощных сейвов для нас, когда мы были не так уж хороши в защите. Мы заработали два очка, но мы все знаем, что можем играть лучше, это точно», — приводит слова Лафреньера сайт НХЛ.
В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Оттава Сенаторз». «Рейнджерс» обыграли соперника со счётом 2:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 ноября 2024, суббота. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Панарин (Лафреньер) – 03:03 2:0 Лафреньер – 42:56 (pp) 2:1 Годетт (Ткачук, Шабо) – 52:28
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