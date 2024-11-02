«Шестёркин снова был нереальным». Форвард «Рейнджерс» — об игре голкипера команды

Канадский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Алекси Лафреньер после встречи с «Оттавой Сенаторз» высоко оценил игру российского голкипера «синерубашечников» Игоря Шестёркина.

«Мы знаем, что можем играть лучше. «Шести» [Шестёркин] снова был нереальным. Он сделал несколько мощных сейвов для нас, когда мы были не так уж хороши в защите. Мы заработали два очка, но мы все знаем, что можем играть лучше, это точно», — приводит слова Лафреньера сайт НХЛ.

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Оттава Сенаторз». «Рейнджерс» обыграли соперника со счётом 2:1.