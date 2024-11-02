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Защитник Динар Хамидуллин подписал контракт с «Нефтяником»

Защитник Динар Хамидуллин подписал контракт с «Нефтяником»
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«Нефтяник» и защитник Динар Хамидуллин подписали контракт сроком до конца сезона. Об этом сообщает пресс-служба альметьевского клуба.

Динар – воспитанник казанского «Ак Барса». Хамидуллин выступал в составе «Нефтяника» с 2013 по 2021 год (с перерывом), был капитаном. В КХЛ Динар выступал в «Северстали», «Адмирале» и «Сибири» — 150 игр, 28 (10+18) очков.

В прошлом сезоне в составе «Сибири» 30-летний игрок обороны провёл 44 матча, в которых набрал 8 (1+7) очков.

В текущем сезоне ВХЛ «Нефтяник» провёл 23 матча, в которых набрал 24 очка. Альметьевский клуб располагается на 21-м месте в турнирной таблице ВХЛ.

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