Евгений Артюхин рассказал, почему Сергею Звягину можно ещё поработать с «Авангардом»

Бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин высказался о возможной отставке Сергея Звягина с поста главного тренера «Авангарда».

«Я считаю, что Звягину дали все шансы, ему дали возможность полностью набрать команду летом, подготовить её. Что не получилось — надо у него спросить. Главное — какая альтернатива Звягину есть в клубе, кого рассматривают на это место. Если хороший специалист с именем, который уже заявил о себе, то, конечно, можно попробовать, команде нужна встряска. А если рассматривают какого-то не очень опытного тренера, то и Звягину можно ещё дать поработать», — цитирует Артюхина «РБ Спорт».