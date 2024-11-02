Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Салават Юлаев — СКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ESPN назвал игру месяца для «Вашингтона» в ноябре

ESPN назвал игру месяца для «Вашингтона» в ноябре
Комментарии

Журналисты ESPN назвали встречу с «Питтсбург Пингвинз» 9 ноября игрой месяца для «Вашингтон Кэпиталз» в ноябре.

«Хотя Алекс Овечкин и Сидни Кросби находятся на завершающем этапе своих карьер, оба по-прежнему играют на высоком уровне, что делает любую игру «Кэпиталз» — «Пингвинз» обязательной к просмотру (даже если «пингвины» серьёзно отстают от «столичных» в турнирной таблице)», — сказано в статье.

Напомним, встреча «Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз» состоится на льду столичной команды в ночь на 9 ноября и начнётся в 3:30 мск. «Кэпиталз» с 14 баллами в активе находятся на четвёртой строчке в таблице Восточной конференции. «Пингвинз» с девятью баллами располагаются на последней, 16-й строчке Востока.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 ноября 2024, суббота. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Кросби и Малкина тянет на дно оборона «Питтсбурга». Там полная катастрофа
Кросби и Малкина тянет на дно оборона «Питтсбурга». Там полная катастрофа
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android