ESPN назвал игру месяца для «Вашингтона» в ноябре

Журналисты ESPN назвали встречу с «Питтсбург Пингвинз» 9 ноября игрой месяца для «Вашингтон Кэпиталз» в ноябре.

«Хотя Алекс Овечкин и Сидни Кросби находятся на завершающем этапе своих карьер, оба по-прежнему играют на высоком уровне, что делает любую игру «Кэпиталз» — «Пингвинз» обязательной к просмотру (даже если «пингвины» серьёзно отстают от «столичных» в турнирной таблице)», — сказано в статье.

Напомним, встреча «Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз» состоится на льду столичной команды в ночь на 9 ноября и начнётся в 3:30 мск. «Кэпиталз» с 14 баллами в активе находятся на четвёртой строчке в таблице Восточной конференции. «Пингвинз» с девятью баллами располагаются на последней, 16-й строчке Востока.