Тренер «Филадельфии» Торторелла подробно рассказал о проблемных моментах в игре Мичкова

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла подробно рассказал о проблемных моментах в игре российского нападающего «лётчиков» Матвея Мичкова.

«Я думаю, он начинает понимать, что такое НХЛ в плане скорости, времени, пространства и всего остального. У него будут некоторые проблемы при игре «5х5». Мы ожидаем этого. Я не скажу, чему собираюсь учить Матвея, но если мы увидим ту же ошибку в плане неполной концентрации на игре… Я очень честен с ним насчёт этого. Я не кричу на него, я просто говорю, как здесь всё работает. То же самое касается остальных ребят из команды.

Матвей никогда не играл четыре матча за шесть дней, не играл в такой конкуренции (речь о выступлении Мичкова в КХЛ. — Прим «Чемпионата»). У него проблемы при игре «5х5», но в большинстве он здорово справляется. Как и любой игрок нашей команды, Матвей несёт ответственность за свою игру», — цитирует Тортореллу Sportsnet.