Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Салават Юлаев — СКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Филадельфии» Торторелла подробно рассказал о проблемных моментах в игре Мичкова

Тренер «Филадельфии» Торторелла подробно рассказал о проблемных моментах в игре Мичкова
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла подробно рассказал о проблемных моментах в игре российского нападающего «лётчиков» Матвея Мичкова.

«Я думаю, он начинает понимать, что такое НХЛ в плане скорости, времени, пространства и всего остального. У него будут некоторые проблемы при игре «5х5». Мы ожидаем этого. Я не скажу, чему собираюсь учить Матвея, но если мы увидим ту же ошибку в плане неполной концентрации на игре… Я очень честен с ним насчёт этого. Я не кричу на него, я просто говорю, как здесь всё работает. То же самое касается остальных ребят из команды.

Матвей никогда не играл четыре матча за шесть дней, не играл в такой конкуренции (речь о выступлении Мичкова в КХЛ. — Прим «Чемпионата»). У него проблемы при игре «5х5», но в большинстве он здорово справляется. Как и любой игрок нашей команды, Матвей несёт ответственность за свою игру», — цитирует Тортореллу Sportsnet.

Материалы по теме
«Он совершенно не сосредоточен на определённых моментах игры». Торторелла — о Мичкове
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android