Американский форвард «Витязя» рассказал, чему Торторелла может научить Мичкова

Американский нападающий «Витязя» Дерек Барак рассказал, чему главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла может научить российского форварда «лётчиков» Матвея Мичкова.

«Я не видел игр «Филадельфии» в этом сезоне, но видел, как играет Мичков. Он очень способный игрок. Думаю, что его ждёт длинная карьера в НХЛ. Уверен, что Торторелла научит его многому и сможет развить все его таланты и лучшие качества.

Торторелла — справедливый тренер. Он требует чёткого выполнения всех его установок, особенно дисциплинированно и правильно играть в своей зоне. Он очень здорово учит игре в обороне. При таком тренере ты не можешь только играть в атаке и не вступать в борьбу. Он научит Мичкова маленьким, но очень важным деталям. Думаю, что Мичков станет лучше играть в обороне», — приводит слова Барака ТАСС.

Ранее Джон Торторелла подробно рассказал о проблемных моментах в игре Матвея Мичкова.