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Американский форвард «Витязя» рассказал, чему Торторелла может научить Мичкова

Американский форвард «Витязя» рассказал, чему Торторелла может научить Мичкова
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Американский нападающий «Витязя» Дерек Барак рассказал, чему главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла может научить российского форварда «лётчиков» Матвея Мичкова.

«Я не видел игр «Филадельфии» в этом сезоне, но видел, как играет Мичков. Он очень способный игрок. Думаю, что его ждёт длинная карьера в НХЛ. Уверен, что Торторелла научит его многому и сможет развить все его таланты и лучшие качества.

Торторелла — справедливый тренер. Он требует чёткого выполнения всех его установок, особенно дисциплинированно и правильно играть в своей зоне. Он очень здорово учит игре в обороне. При таком тренере ты не можешь только играть в атаке и не вступать в борьбу. Он научит Мичкова маленьким, но очень важным деталям. Думаю, что Мичков станет лучше играть в обороне», — приводит слова Барака ТАСС.

Ранее Джон Торторелла подробно рассказал о проблемных моментах в игре Матвея Мичкова.

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