Владимир Плющев назвал трёх российских игроков НХЛ, кто должен вернуться в КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что форвард «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин, нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Клим Костин и защитник «акул» Шакир Мухамадуллин должны вернуться в КХЛ.

— В последнем матче Василий заслужил уважение. Он не был инициатором драки, но принял ее и достойно завершил, показав хоккейный характер. Для меня важно, что он не стал добивать упавшего соперника. Молодец, это о многом говорит.

Но в НХЛ Подколзин уехал явно не за драками. Поэтому последний эпизод ещё раз обозначил то, что его карьера за океаном не развивается. Пора принимать стратегическое решение. Подколзин в России наслушался много комплиментов — но уезжал за океан без оформленной игры. К НХЛ был не готов, я сразу об этом сказал.

Дальше — хуже. Там регулярной игровой практики не было. Получается, он потерял важнейшие годы для формирования любого спортсмена. В такой ситуации напрашивается одно — возвращение в КХЛ. За поиском и формлением своей игры, своего стиля.

Навскидку готов назвать ещё двух молодых хоккеистов, для которых напрашивается такой же сценарий.

— О ком речь?

— Прежде всего о форварде Климе Костине. Его за океаном бросает по кочкам даже не три года, как Подколзина, а уже лет шесть-семь. Клубы АХЛ и НХЛ чередуются, везде — эпизодические роли. И тоже он запоминается лишь драками.

Сейчас Костин числится в «Сан-Хосе», худшем клубе НХЛ последних лет. Но даже там ничего не получается. А всё потому, что уехал полуфабрикатом, без оформленной игры, статуса. Его возвращение в КХЛ даже не назрело, а перезрело.

— Кто второй?

— Одноклубник Костина — защитник Шакир Мухамадуллин. Он в «Сан-Хосе» вообще потерялся. Ещё один поспешный отъезд, который может сломать карьеру, — приводит слова Плющева Russia-Hockey.