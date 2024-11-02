КХЛ представила символические сборные звёзд и новичков лиги в октябре

Континентальная хоккейная лига представила символические сборные звёзд и новичков октября.
Команда звёзд:
Владислав Подъяпольский («Лада»);
Александр Никишин (СКА) – Андрей Сергеев («Локомотив»);
Павел Порядин («Спартак») – Александр Кадейкин («Трактор») – Сергей Плотников (СКА).
Фото: КХЛ
Команда новичков:
Егор Заврагин (ХК «Сочи»/СКА);
Вениамин Королёв («Спартак») – Магомед Шараканов («Лада»);
Иван Демидов (СКА) – Андрей Козлов («Металлург») – Егор Сурин («Локомотив»).
Фото: КХЛ
Напомним, первое место в турнирной таблице Западной конференции занимает «Локомотив» с 40 очками. На Востоке первую строчку занимает «Трактор» с 34 баллами в активе.