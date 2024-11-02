КХЛ представила символические сборные звёзд и новичков лиги в октябре

Континентальная хоккейная лига представила символические сборные звёзд и новичков октября.

Команда звёзд:

Владислав Подъяпольский («Лада»);

Александр Никишин (СКА) – Андрей Сергеев («Локомотив»);

Павел Порядин («Спартак») – Александр Кадейкин («Трактор») – Сергей Плотников (СКА).

Фото: КХЛ

Команда новичков:

Егор Заврагин (ХК «Сочи»/СКА);

Вениамин Королёв («Спартак») – Магомед Шараканов («Лада»);

Иван Демидов (СКА) – Андрей Козлов («Металлург») – Егор Сурин («Локомотив»).

Фото: КХЛ

Напомним, первое место в турнирной таблице Западной конференции занимает «Локомотив» с 40 очками. На Востоке первую строчку занимает «Трактор» с 34 баллами в активе.