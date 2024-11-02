«Адмирал» в первом периоде отправил четыре безответные шайбы в ворота «Амура»

В эти минуты в Хабаровске проходит матч Континентальной хоккейной лиги, в котором «Амур» принимает «Адмирал». После первого периода счёт 4:0 в пользу гостей.

В составе гостей шайбами в первом периоде отметились Джек Родевальд (дважды), Вячеслав Основин и Дмитрий Соколов.

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Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.