Артюхин — о «Тракторе»: Бенуа Гру даёт хоккеистам возможность играть, как в СССР

Хоккейный эксперт Евгений Артюхин высказался о работе главного тренера «Трактора» Бенуа Гру.

«Я был удивлен тому, как играет «Трактор». Думал, что хоккей будет системный и закрытый. Но на удивление канадский тренер даёт ребятам возможность созидать в полной мере и играть так, как играли в СССР – раскаты и пас. Поэтому интересно смотреть за командой. Если честно, тренер удивил в лучшую сторону.

Отмечу заслугу и Зака Фукале. Проблема многих топ-клубов – нехватка квалифицированных вратарей. Фукале очень достойно играл уже в прошлом сезоне, адаптировался к нашей лиге и сейчас демонстрирует просто колоссальный хоккей. За счёт чего команда стабильно играет и побеждает. Он один из сильнейших голкиперов в КХЛ. «Трактор» угадал с вратарём и теперь пожинает плоды», — приводит слова Артюхина «РБ Спорт».